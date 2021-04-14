Верховний суд взявся за позов Медведчука, який оскаржує санкції

Суд задовольнив клопотання позивача про залучення до участі у справі РНБО та СБУ як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду почав розгляд справи щодо оскарження указу президента України про застосування санкцій до Віктора Медведчука. Про це повідомляє сторінка Верховного Суду у Фейсбуці.

«14 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/73/21 за позовною заявою Віктора Медведчука, у якій оскаржено указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині введення в дію цього рішення РНБО України, а саме п. 7 додатка 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, задовольнивши клопотання позивача про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний Суд оголосив перерву у розгляді справи.

Наступне судове засідання відбудеться 26 травня 2021 року о 15:00.

У суді нагадали, що позовна заява Медведчука надійшла до суду 16 березня, а на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ Володимира Зеленського, яким той ввів у дію рішення РНБО про санкції від 19 лютого.

Зокрема, на 21 квітня заплановане судове засідання з розгляду справи за позовом Наталії Лавренюк, цивільної дружини також підсанкційного соратника Медведчука Тараса Козака. Того ж дня пройде засідання за позовом міжнародної комерційної компанії Evirer ltd (ОАЕ).

На 24 травня призначено до розгляду в судовому засіданні справу за позовом дружини Медведчука Оксани Марченко.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.