Зеленський позбавив громадянства трьох українців, проти яких ввели санкції, – ЗМІ

Нині готується передбачена законодавством процедура депортації трьох контрабандистів, проти яких ввели санкції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

«Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу», – уточнив співрозмовник.

За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна – вірменського, в Єрімічука – румунського.

Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в «топ-10 української контрабанди».

Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

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