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    Зеленський позбавив громадянства трьох українців, проти яких ввели санкції, – ЗМІ

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    Володимир Зеленський позбавив громадянства трьох українців - Зеленський позбавив громадянства трьох українців, проти яких ввели санкції, – ЗМІ
    Володимир Зеленський позбавив громадянства трьох українців
    фото: president.gov.ua

    Нині готується передбачена законодавством процедура депортації трьох контрабандистів, проти яких ввели санкції

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди. Про це РБК-Українаповідомило джерело в Офісі президента.

    «Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу», – уточнив співрозмовник.

    За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

    Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна – вірменського, в Єрімічука – румунського.

    Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в «топ-10 української контрабанди».

    Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

    Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування.

    Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    Буквально сьогодні правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

    У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Також у зоні ООС було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.

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    Теги: МЗС СБУ контрабанда РНБО санкції Володимир Зеленський президент Офіс президента указ
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