Обшуки у керівництва Експоцентру: СБУ назвала причину

13 квітня співробітники Служби безпеки та Нацполіції влаштували обшуки в офісі та павільйонах Виставкового центру

13 квітня співробітники Служби безпеки та Нацполіції влаштували обшуки в офісі та павільйонах Виставкового центру

Директор Експоцентру вважає, що він заважає людям, які хочуть побудувати торговий центр на парковці ВДНГ

Силовики напередодні проводили обшуки в Експоцентрі України на ВДНГ за ознаками зловживання владою або службовим становищем. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, обшуки провели з метою виявити і задокументувати можливих протиправних дій з боку посадових осіб Національного комплексу «Експоцентр України» (об'єкт Державного управління справами). Слідчі заходи проводилися за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

Згідно з Кримінальним кодексом, за вчинення такого правопорушення зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Також передбачено й покарання у вигляді штрафу від 8 500 до 17 000 гривень.

Як уточнили у пресслужбі, співробітники СБУ діяли виключно в рамках своїх повноважень, справу ведуть слідчі Нацполіціі. Відомо, що обшуки пройшли напередодні ввечері. У ВДНГ повідомили, що слідчі підозрюють гендиректора Євгена Мушкіна у нібито одержанні хабаря за передачу в оренду державного майна.

Мушкін запевняє, що вся звітність публікується на сайті Виставкового центру і керівництво готове надати всі документи та пояснення й без обшуку. Він також зауважив, що минулого тижня ВДНГ закрив податковий борг перед державою у сумі 40 мільйонів гривень, який накопичувався 12 років.

Гендиректор пов’язує обшуки з тим, що «відстоює цілісність території» ВДНГ, зокрема згадує про спроби «побудувати ТРЦ просто на парковці Експоцентру» та «рейдерські захоплення скверів всередині комплексу».

У лютому Мушкін повідомляв, що суд прийняв рішення, яким частина землі ВДНГ разом з головною дорогою Експоцентру передається приватній компанії «Віді-Мистецтво». Гендиректор назвав це рішення рейдерством.