Обшуки у керівництва Експоцентру: СБУ назвала причину
Директор Експоцентру вважає, що він заважає людям, які хочуть побудувати торговий центр на парковці ВДНГ
Силовики напередодні проводили обшуки в Експоцентрі України на ВДНГ за ознаками зловживання владою або службовим становищем. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі СБУ.
Слідчі заходи проводилися за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).
Згідно з Кримінальним кодексом, за вчинення такого правопорушення зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Також передбачено й покарання у вигляді штрафу від 8 500 до 17 000 гривень.
Як уточнили у пресслужбі, співробітники СБУ діяли виключно в рамках своїх повноважень, справу ведуть слідчі Нацполіціі.
Відомо, що обшуки пройшли напередодні ввечері. У ВДНГ повідомили, що слідчі підозрюють гендиректора Євгена Мушкіна у нібито одержанні хабаря за передачу в оренду державного майна.
Мушкін запевняє, що вся звітність публікується на сайті Виставкового центру і керівництво готове надати всі документи та пояснення й без обшуку. Він також зауважив, що минулого тижня ВДНГ закрив податковий борг перед державою у сумі 40 мільйонів гривень, який накопичувався 12 років.
Гендиректор пов’язує обшуки з тим, що «відстоює цілісність території» ВДНГ, зокрема згадує про спроби «побудувати ТРЦ просто на парковці Експоцентру» та «рейдерські захоплення скверів всередині комплексу».
У лютому Мушкін повідомляв, що суд прийняв рішення, яким частина землі ВДНГ разом з головною дорогою Експоцентру передається приватній компанії «Віді-Мистецтво». Гендиректор назвав це рішення рейдерством.