Нові правила уряду: хто втратить субсидії в Україні
- Сьогодні, 16:01
-
Розсилка
Нові правила правила надання субсидій
Відтепер отримати субсидії в Україні стане ще складніше
Уряд обіцяє жорстко перевіряти доходи і матеріальний стан отримувачів субсидій.
Читайте також
Нагадаємо, на Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ.
На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі.
На Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже вдвічі.
Борг за газ споживачів Дніпропетровської області зріс на 19%.
Джерело: Deutsche Welle