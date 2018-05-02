Нові правила уряду: хто втратить субсидії в Україні

Відтепер отримати субсидії в Україні стане ще складніше

Уряд обіцяє жорстко перевіряти доходи і матеріальний стан отримувачів субсидій. [READ_MORE] Нагадаємо, на Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ. На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі. На Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже



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Нові правила правила надання субсидій

Відтепер отримати субсидії в Україні стане ще складніше

Уряд обіцяє жорстко перевіряти доходи і матеріальний стан отримувачів субсидій.

Нагадаємо, на Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ.

На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі.

На Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже вдвічі.

Борг за газ споживачів Дніпропетровської області зріс на 19%.

Джерело: Deutsche Welle