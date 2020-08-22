В українській армії за добу зафіксовано 59 випадків коронавірусу



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Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу

Всього за час пандемії в Збройних силах України одужало – 873 особи

Станом на 22 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом, хворіє 545 осіб, за добу підтвердили 59 нових випадків.

Про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало – 873 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 153 особи.

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

З них на лікувані в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.

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