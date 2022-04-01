  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»

    Рашисти починають нищити самі себе - Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»
    Рашисти починають нищити самі себе
    фото з відкритих джерел

    Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, де ті зіналися, як створюють видимість своїх «успіхів» в Україні.

    Так, російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

    «Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.

    «Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

    Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!

    А наша перемога – ближчою з кожним днем! Слава Україні!», – запевняють в СБУ.

    Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

    Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»