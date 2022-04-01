Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»

Рашисти починають нищити самі себе

Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, де ті зіналися, як створюють видимість своїх «успіхів» в Україні.

Так, російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.

«Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!

А наша перемога – ближчою з кожним днем! Слава Україні!», – запевняють в СБУ.

Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.