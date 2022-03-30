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    Розмови окупантів: ґвалтують неповнолітніх та їдять собак (відео)

    За кожний злочин окупантів чекатиме розплата - Розмови окупантів: ґвалтують неповнолітніх та їдять собак (відео)
    За кожний злочин окупантів чекатиме розплата
    скріншот з відео

    Путінська орда продовжує множити військові злочини

    У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

    Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

    Один загарбник, розповів дружині, що «…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…».

    А інший розповідає батькові: «…позавчера алабая захреначили». І на здивоване батькове: «Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?», спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а «….кур с гусями уже сьели».

    Навіть у батька це викликає огиду: «Бл*, армия наша. Вообще охренеть…»

    «Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт «денацифікація». Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…

    Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі! Перемога за нами!», – заявили в СБУ.

    Нагадаємо, загарбники настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

    У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Розмови окупантів: ґвалтують неповнолітніх та їдять собак (відео)