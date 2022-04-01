Україна заарештувала 12 російських літаків

Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків

Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків

Літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами

Святошинський районний суд Києва в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства «Антонов» арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро». Про це повідомила юридична фірма «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси ДП.

«Ухвалу було направлено всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Отже, наразі процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запущено», – зазначив агентству «Інтерфакс-Україна» старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу "Ілляшев та Партнери» Роман Марченко.

У компанії уточнили: згідно з рішеннями місцевої влади, трьом літакам Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Дніпро» заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади.

У пресслужбі юрфірми зазначили, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

«Росавіація» незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній «Волга-Дніпро», видавати сертифікати льотної придатності на «Руслани». Фактично останніми роками «Волга-Дніпро» видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій», – пояснили в «Ілляшев та Партнери».

Юрфірма вважає це суттєвою перемогою України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінінфраструктури, МВС, МЗС та «Укроборонпрому».

Згідно з ухвалою суду, літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), уточнюється у пресрелізі.

Нагадаємо, що в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.