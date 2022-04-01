  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна заарештувала 12 російських літаків

    Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків - Україна заарештувала 12 російських літаків
    Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків
    фото з відкритих джерел

    Літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами

    Святошинський районний суд Києва в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства «Антонов» арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро». Про це повідомила юридична фірма «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси ДП.

    «Ухвалу було направлено всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Отже, наразі процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запущено», – зазначив агентству «Інтерфакс-Україна» старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу "Ілляшев та Партнери» Роман Марченко.

    У компанії уточнили: згідно з рішеннями місцевої влади, трьом літакам Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Дніпро» заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади.

    У пресслужбі юрфірми зазначили, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

    «Росавіація» незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній «Волга-Дніпро», видавати сертифікати льотної придатності на «Руслани». Фактично останніми роками «Волга-Дніпро» видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій», – пояснили в «Ілляшев та Партнери».

    Юрфірма вважає це суттєвою перемогою України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінінфраструктури, МВС, МЗС та «Укроборонпрому».

    Згідно з ухвалою суду, літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), уточнюється у пресрелізі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна заарештувала 12 російських літаків