В одній з областей віднині заборонено безпідставне носіння зброї

«Зараз не час махати зброєю де попало»

На Рівненщині рада оборони області прийняла рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.

«Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!», – зазначив начальник ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, на час воєнного стану цивільним громадянам України, іноземцям та особам без громадянства закон надав право чинити спротив збройній агресії РФ або інших держав, використовуючи вогнепальну зброю. При цьому вогнепальна зброя не видається: неповнолітнім, недієздатним або з обмеженою дієздатністю, притягнутим два чи більше разів протягом року до адміністративної відповідальності за цілий перелік правопорушень. Серед них, зокрема, вчинення дрібного хуліганства, стрільба зі зброї в населеннях пунктах, керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, вчинення домашнього насильства тощо.

Також не можуть отримати зброю ті особи, відносно яких складені повідомлення про підозру, котрі мають непогашені чи незняті судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, відносно яких протягом року винесені рішення суду про конфіскацію чи вилучення зброї, хто вже отримав вогнепальну зброю відповідно вищеназваного Порядку (окрім випадків її втрати при відсічі збройній агресії та подання відповідної заяви).

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