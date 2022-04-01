Путін втратив фарт. Його переслідують невдачі

Кремлю зараз доводиться поступатись і вимогами, і грошима

«Ми їх за три дні», «парадом по Хрещатику» (і одразу парадна форма, кийки і поліцейські щити з собою), «відрядження на тиждень» – і упс!..

Війна, десятки тисяч втрат, ганьба на цілий світ

«Плати в рублях або сиди без газу!», «ми їх змусимо платити – їм нема де діватись!» – і упс!..

Одна за одною жорсткі заяви покупців «оплата в рублях не передбачена контрактом, нах» – і синхронно одна за одною запопадливі заяви Кремля «ми домовились, і ці теж платитимуть в євро».

Там взагалі цікава ситуація з грошима і нахабним тиском Кремля «платіть!». В них було $643 млрд золотовалютних резервів. З них $415 млрд заарештували. Лишилось $228 млрд. З $228 млрд $120, пишуть, – золотий неліквід (нагадаю, золото, його продаж та інші операції теж під санкціями, ніззя). Лишається $108 млрд. Сьогодні Кремль заявив, що для підтримання курсу рубля та на інші потреби витратили $38 млрд. Лишається $70 млрд. При тому не доларових (переважно юаневих).

А тепер ще раз гляньте на мапу Росії. Згадайте про 144 млн населення. Про щоденні потреби на утримання «потєрьнєтов», про знищену на мільярди нами техніку (5.03 було на $3 млрд, 12.03 – вже на $5 млрд; тобто, десь на $2 млрд на тиждень намолочуємо, за 5 тижнів це орієнтовно $10 млрд) і про окремо затрофеєну техніку. Про надходження один за одним термінів різноманітних виплат (за облігаціями тощо). Про данину кадирівцям.

В підсумку бачимо, що $70 млрд – це ні про що для обсягів і потреб Росії

Отже, гроші їм потрібні, швидко і багато. З ліквідного – хіба енергоносії. При тому продавати їх треба так, щоб гроші все ж були доступні для витрачання, а не просто десь накопичувались на заморожених рахунках.

Очевидно, що європейці прекрасно орієнтуються в ситуації. І в тому, наскільки оплата за той же газ зараз критично потрібна Кремлю. Так, Європа дійсно не може (поки – і це «поки» триватиме мінімум пару років) обійтись зовсім без російського газу. І прямо зараз в ЄС фіксується значний дефіцит газу.

Отже, маємо класичну ситуацію «хто кого перетисне», чиї потреби більше а запас міцності менший

ЄС Росію, бо йому потрібен газ? Чи Росія ЄС, бо їй дуже потрібні гроші? От тільки час тисне саме на Росію...

Плюс «Газ за рублі» Путін примудрився моментально перетворити зі складних і мало кому цікавих фінансових домовленостей на таку ж сакральну «спецоперацію», що й війна з Україною.

І оскільки вже всім очевидно, що «Україна за 3 дні» провалилась, як і вся «спецоперація», – тепер треба підгодувати «народ-бурундук в землянках» хоча би сакральною перемогою «Газ за рублі». «Ми зате Європу нагнули!» в сенсі.

І от за це гасло Кремлю якраз і доводиться поступатись і вимогами, і грошима. Бо вже розроблено якусь хитру комбінацію «оплата в євро – обмін банком-прокладкою на рублі – рублі Газпрому», яка дозволить всіляким скабєєвим голосно заявляти «ми отримуємо за газ рублі, як і вимагали! Ми їх нагнули!». Коштуватиме, звісно, дорого: бо Росія з кожної проплати втрачатиме на обмінному курсі. Але зате ідеологічно виправдано.

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В будь-якому випадку, дедлайн за сакральним ультиматумом «газ за рублі» настає вже сьогодні, 1 квітня (хоча і тут вже «нє всьо так адназначна» – пішли «офіційні роз'яснення», що «за деякими контрактами період оплати настане в середині квітня, за деякими – аж наприкінці травня»...).

От і будемо дивитись енергійний танець вужа на сковорідці.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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