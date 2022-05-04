Окупанти використовують засоби зв'язку з минулого століття (відео)

Наші воїни інколи не ймуть віри, наскільки відстала техніка у наших ворогів

«Друга армія світу» знову епічно зганьбилася

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбітов зняв відео про «спецзасоби» зв'язку, якими користуються загарбники.

Чоловік не втримався від жартів, коли роздивлявся військово-польовий телефон: «Алло! Смольний!»

«Він дротовий. Використовувався армією СРСР. Коли його привезли з Чорнобильської зони, я подумав, що це випадково взяли артефакт, що лишився ще з часів аварії», – розповів Нєбітов.

Крім цього, його щиро здивувало, що банальні флешки, окупанти зберігають у громіздких коробках.

Керівник поліції Київщини показав також газети із російською пропагандою, знайдені серед речей російських військових. Ясна річ, що всі новини там подані в стилі Соловйова.

Нагадаємо, російський окупант розповів співробітникам Служби безпеки, як власноруч розстрілював мирне населення України.

Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.