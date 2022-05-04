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    Окупанти використовують засоби зв'язку з минулого століття (відео)

    Наші воїни інколи не ймуть віри, наскільки відстала техніка у наших ворогів - Окупанти використовують засоби зв'язку з минулого століття (відео)
    Наші воїни інколи не ймуть віри, наскільки відстала техніка у наших ворогів
    скріншот з відео

    «Друга армія світу» знову епічно зганьбилася

    Керівник поліції Київської області Андрій Нєбітов зняв відео про «спецзасоби» зв'язку, якими користуються загарбники.

    Чоловік не втримався від жартів, коли роздивлявся військово-польовий телефон: «Алло! Смольний!»

    «Він дротовий. Використовувався армією СРСР. Коли його привезли з Чорнобильської зони, я подумав, що це випадково взяли артефакт, що лишився ще з часів аварії», – розповів Нєбітов.

    Крім цього, його щиро здивувало, що банальні флешки, окупанти зберігають у громіздких коробках.

    Керівник поліції Київщини показав також газети із російською пропагандою, знайдені серед речей російських військових. Ясна річ, що всі новини там подані в стилі Соловйова.

    Нагадаємо, російський окупант розповів співробітникам Служби безпеки, як власноруч розстрілював мирне населення України.

    Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

    Теги: росія окупанти армія війна телефон Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти використовують засоби зв'язку з минулого століття (відео)