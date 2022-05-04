Окупанти використовують засоби зв'язку з минулого століття (відео)
«Друга армія світу» знову епічно зганьбилася
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбітов зняв відео про «спецзасоби» зв'язку, якими користуються загарбники.
Чоловік не втримався від жартів, коли роздивлявся військово-польовий телефон: «Алло! Смольний!»
«Він дротовий. Використовувався армією СРСР. Коли його привезли з Чорнобильської зони, я подумав, що це випадково взяли артефакт, що лишився ще з часів аварії», – розповів Нєбітов.
Крім цього, його щиро здивувало, що банальні флешки, окупанти зберігають у громіздких коробках.
Керівник поліції Київщини показав також газети із російською пропагандою, знайдені серед речей російських військових. Ясна річ, що всі новини там подані в стилі Соловйова.
Нагадаємо, російський окупант розповів співробітникам Служби безпеки, як власноруч розстрілював мирне населення України.
Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.