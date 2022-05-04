Рашист розповів, як розстрілював українців (фото)

Росіянин пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір»

Російський окупант розповів співробітникам Служби безпеки, як власноруч розстрілював мирне населення України.

Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби, повідомляє пресслужба СБУ.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір».

Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ.

«Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей «герой» з колегами «віджали» два легкові автомобілі у звичайних українців. Загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам», – повідомляє СБУ.

Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.

«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – розповідає Вадим, будучи у полоні.

СБУ запевняє, що він не «сховається» за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.

«Тож його матері найближчим часом доведеться шукати інші статті доходу. Тому що її «годувальник» відповідатиме за злочини перед українським народом», – йдеться у повідомленні.

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військові. Як повідомляє СБУ, яка оприлюднила переписку російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю, у рашистів зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.

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