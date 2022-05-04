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    Нідерланди допоможуть Україні карати рашистів: Про що домовилися Зеленський і Рютте

    Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися про співпрацю двох країн у процесі притягнення рашистських окупантів до відповідальності за звірства, вчинені ними на території України - Нідерланди допоможуть Україні карати рашистів: Про що домовилися Зеленський і Рютте
    Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися про співпрацю двох країн у процесі притягнення рашистських окупантів до відповідальності за звірства, вчинені ними на території України
    фото: пресслужба президента України

    Президент Зеленський обговорив перебіг війни із прем’єр-міністром Нідерландів Рютте

    Україна і Нідерланди обговорили можливі шляхи притягнення до відповідальності російських злочинців. Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

    Він наголосив також, що під час телефонної розмови із головою уряду Нідерландів Марком Рютте підняв тему «дипломатичних питань, які становлять спільний інтерес» для двох країн.

    Рютте у Twitter деталізував перебіг розмови із Зеленським. Він зазначив, що Нідерланди направляють до України слідчо-криміналістичну групу, яка збиратиме докази злочинів російських окупантів на українській території.

    Також прем’єр Нідерландів зазначив, що оцінює можливість приєднатися до низки європейських країн (Бельгія, Велика Британія, Німеччина) у процесі постачання для Збройних сил України важкого озброєння.

    Крім того, Марк Рютте запевнив, що Нідероанди продовжать підтримувати боротьбу України за захист демократії та суверенітету у коротко- та довгостроковій перспективі.

    Нагадаємо, що Рютте заявляв про можливість надання Україні важкого озброєння ще у квітні.

    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Нідерланди допоможуть Україні карати рашистів: Про що домовилися Зеленський і Рютте