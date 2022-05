Нідерланди допоможуть Україні карати рашистів: Про що домовилися Зеленський і Рютте

Україна і Нідерланди обговорили можливі шляхи притягнення до відповідальності російських злочинців. Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив також, що під час телефонної розмови із головою уряду Нідерландів Марком Рютте підняв тему «дипломатичних питань, які становлять спільний інтерес» для двох країн.

Рютте у Twitter деталізував перебіг розмови із Зеленським. Він зазначив, що Нідерланди направляють до України слідчо-криміналістичну групу, яка збиратиме докази злочинів російських окупантів на українській території.

Також прем’єр Нідерландів зазначив, що оцінює можливість приєднатися до низки європейських країн (Бельгія, Велика Британія, Німеччина) у процесі постачання для Збройних сил України важкого озброєння.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2)