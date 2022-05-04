Рашисти обстрілюють Дніпро, Запоріжжя та Черкаси

По всій території України лунає повітряна тривога

Соціальні мережі повідомляють про декілька вибухів у Дніпрі та в області. Також вибухи чули у Запоріжжі та Черкасах.

За попаередніми, у Дніпрі пролунало два вибухи. Ще два пролунали в області. Соцмережі повідомляють, що спрацювало ППО.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра. Він закликав містян не виходити з укриттів і чекати на інформацію від військової адміністрації.

Також вибухи чули у Запоріжжі та Черкасах. Офіційної інформації наразі немає.

По всій території України лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, учора ввечері у соцмережах та місцевих ЗМІ повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Була інформація про щонайменше три вибухи та стовпи диму. Перед цим повітряна тривога була оголошена практично на всій території України.

Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.



