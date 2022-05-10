Маріуполь: окупанти зігнали замучених дітей на «концерт» (відео)

Пропагандисти використали дітей для створення пропагандистської картинки

Окупанти влаштували «концерт» піаністки Валентини Лисиці на вулицях розгромленого Маріуполя.

На відео видно, як піаністка виконує відому радянську пісню «День перемоги» разом зі слухачами, які зібралися навколо піаніно. Серед глядачів чоловіки, жінки літнього віку та діти, які не знають слів пісні та виглядають дуже змученими.





Російські пропагандисти запевняють, що цей «концерт присвячений першому вільному святкуванню Дня Перемоги у вільному Маріуполі за останні вісім років».

«Видатна виконавиця прибула спеціально з Москви і відіграла відомі роботи російських, а також світових композиторів. Слухачами виступили місцеві жителі, а також російські волонтери», – йдеться у тексті під відео.

Валентина Лисиця – американська піаністка, яка народилася у Києві. Після подій в Україні 2014-го – піаністка стала відомою і своєю позицією стосовно анексії Криму та війни на Донбасі. У соціальних мережах вона назвала український уряд «нацистським» і стверджувала, ніби влада запроваджує фільтраційні табори для етнічних росіян. Лисиця неодноразово відвідувала окупований Донецьк. Там вона зустрічалась із тодішнім ватажком угруповання «ДНР» і зробила кілька гучних заяв.

Зазначимо, радник мера Маіуполя Петро Андрющенко показав фото змучених людей, яких російська пропаганда використала для картинок 9 травня.

Тим часом під впливом військових невдач Росія змінює свою пропаганду. Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок.