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    Українці боронять Маріуполь під патріотичні пісні (відео)

    Захисники Маріуполя співають пісні під час відпочинку - Українці боронять Маріуполь під патріотичні пісні (відео)
    Захисники Маріуполя співають пісні під час відпочинку
    фото з відкритих джерел

    Військові наповнюються силою патріотичних пісень та вірять у швидку перемогу над ворогом

    Українські захисники, які щодня боронять Маріуполь від російських загарбників, іноді дозволяють собі відпочити. Роблять вони це за щирими розмовами та під спів патріотичних пісень. Так військові наповнюються силою та вірою у швидку перемогу над ворогом.

    Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська. На щастя, 1 травня з заводу «Азовсталь» вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці боронять Маріуполь під патріотичні пісні (відео)