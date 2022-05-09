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    «Врятуйте наших батьків». Діти захисників Маріуполя зворушливо звернулися до світу (відео)

    Мрія дітей одна&nbsp;&ndash; щоб тато повернувся з війни - «Врятуйте наших батьків». Діти захисників Маріуполя зворушливо звернулися до світу (відео)
    Мрія дітей одна – щоб тато повернувся з війни

    До міжнародної спільноти звернулися понад 10 дітей

    Лідер азовців Андрій Білецький опублікував зворушливе відео дітей українських військових, які перебувають на «Азовсталі». До міжнародної спільноти звернулися понад 10 дітей.

    «Подивіться в очі цих дітей. Їхні батьки зараз на «Азовсталі». Мрія дітей одна – щоб тато повернувся з війни!» – пише Андрій Білецький у своєму Telegram каналі.

    Діти просять надати гарантії безпеки для порятунку їхніх татусів та побратимів. Українські діти звернулися до президента Туреччини Реджепа Ердогана допомогти повернути азовців.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь».

    Російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

    Читайте також: «Я повернувся у Маріуполь». Історія з перших уст
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    «Врятуйте наших батьків». Діти захисників Маріуполя зворушливо звернулися до світу (відео)