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    Окупанти знищили історичну пам'ятку у Нью-Йорку на Донеччині (відео)

    Путінська орда продовжує нищити українські міста - Окупанти знищили історичну пам'ятку у Нью-Йорку на Донеччині (відео)
    Путінська орда продовжує нищити українські міста
    скріншот з відео

    Пам'ятка пережила дві світові війни

    У Нью-Йорку Бахмутського району Донецької області вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток – паровий млин Петера Дікка. Окупанти потрапили у будівлю одним зі своїх снарядів.

    Про це повідомляється у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 10 травня.

    Цей млин пам'ятка промислової архітектури початку ХХ століття у Нью-Йорку, який заснували у 1889 році представники з хортицьких німців.

    Німецькі колоністи створили у селищі інфраструктуру: побудували цегляні та черепичні заводи, завод з виготовлення сільгоспмашин та знаряддя, а також парові млини. Цей 4-поверховий паровий млин Пітер Дік звів у 1903 році, млин був одним з найбільших у Нью-Йорку. Звідси постачали борошно у великій кількості по всіх околицях

    Відзначимо, що пам'ятка пережила дві світові війни.

    Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина завод Україна місто окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили історичну пам'ятку у Нью-Йорку на Донеччині (відео)