Окупанти знищили історичну пам'ятку у Нью-Йорку на Донеччині (відео)

Пам'ятка пережила дві світові війни

У Нью-Йорку Бахмутського району Донецької області вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток – паровий млин Петера Дікка. Окупанти потрапили у будівлю одним зі своїх снарядів.

Про це повідомляється у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 10 травня.

Цей млин – пам'ятка промислової архітектури початку ХХ століття у Нью-Йорку, який заснували у 1889 році представники з хортицьких німців.

Німецькі колоністи створили у селищі інфраструктуру: побудували цегляні та черепичні заводи, завод з виготовлення сільгоспмашин та знаряддя, а також парові млини. Цей 4-поверховий паровий млин Пітер Дік звів у 1903 році, млин був одним з найбільших у Нью-Йорку. Звідси постачали борошно у великій кількості по всіх околицях

Відзначимо, що пам'ятка пережила дві світові війни.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.