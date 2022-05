Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Про візит повідомила агенція AFP, назвавши поїздку surprise trip.

#UPDATE German Foreign Minister Annalena Baerbock during a surprise trip to Ukraine on Tuesday visited Bucha, a suburb of Kyiv where Russian troops have been accused of killing civilians pic.twitter.com/dHBzwn1lH7