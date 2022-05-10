Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі

Це третя поїздка Анналени Бербок до України від початку року

Про візит Бербок першою повідомила агенція AFP, назвавши поїздку surprise trip

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Про візит повідомила агенція AFP, назвавши поїздку surprise trip.

#UPDATE German Foreign Minister Annalena Baerbock during a surprise trip to Ukraine on Tuesday visited Bucha, a suburb of Kyiv where Russian troops have been accused of killing civilians pic.twitter.com/dHBzwn1lH7 — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022

Міністра супроводжувала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Пізніше у німецького політика запланована зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.

Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

Це вже третій візит очільниці німецького МЗС до України за цей рік, але перший – від моменту повномасштабного вторгнення. Востаннє Бербок відвідувала Київ 7 лютого. З українським президентом пані міністр тоді зустрічі не мала, але провела перемовини з колегою Дмитром Кулебою.

8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас. Цього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц.

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