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    Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі

    Це третя поїздка Анналени Бербок до України від початку року - Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі
    Це третя поїздка Анналени Бербок до України від початку року
    фото: EPA

    Про візит Бербок першою повідомила агенція AFP, назвавши поїздку surprise trip

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

    Про візит повідомила агенція AFP, назвавши поїздку surprise trip.

    Міністра супроводжувала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Пізніше у німецького політика запланована зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.

    Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

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    Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі
    Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі

    Це вже третій візит очільниці німецького МЗС до України за цей рік, але перший – від моменту повномасштабного вторгнення. Востаннє Бербок відвідувала Київ 7 лютого. З українським президентом пані міністр тоді зустрічі не мала, але провела перемовини з колегою Дмитром Кулебою.

    8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас. Цього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц.

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    Теги: МЗС трагедія росія окупанти Київ Німеччина міністр війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    Очільниця МЗС Німеччини приїхала до Бучі