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    Україна спільно з Німеччиною хоче запровадити єдині цифрові документи

    Україна спільно з Німеччиною хоче запровадити єдині цифрові документи
    фото з відкритих джерел

    Німеччина є лідером ЄС, а тому нам важлива її підтримка

    Сьогодні, 10 травня, Михайло Федоров провів онлайн-зустріч з Міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолкером Віссінгом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

    Під час розмови з паном Фолкером обговорили такі питання, як заборону мовлення російських каналів та будь-яку співпрацю з російським ІТ-бізнесом у демократичних країнах. Нагадали про позицію німецького технологічного гіганта SAP, бізнес якого досі залишається в Росії.

    «Україна спільно з Німеччиною має стати учасником пілоту ЄС ID Wallet, мета якого — запровадити єдині цифрові документи. Ми вже перші у світі запровадили цифровий паспорт, хочемо задавати тренд у Європі й бути однією з перших країн, що запровадить міжнародний цифровий документ», — йдеться у повідомленні.

    Крім того, політики обговорили спільні пілотні проєкти з електронних довірчих послуг, зокрема взаємне визнання електронних підписів, а також можливість для українських біженців відкривати дистанційно рахунки в німецьких банках через «Дію».

    Кабінет міністрів спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу під час воєнного стану, тому відтепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною процедурою.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна спільно з Німеччиною хоче запровадити єдині цифрові документи