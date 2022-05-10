Україна спільно з Німеччиною хоче запровадити єдині цифрові документи

Сьогодні, 10 травня, Михайло Федоров провів онлайн-зустріч з Міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолкером Віссінгом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Під час розмови з паном Фолкером обговорили такі питання, як заборону мовлення російських каналів та будь-яку співпрацю з російським ІТ-бізнесом у демократичних країнах. Нагадали про позицію німецького технологічного гіганта SAP, бізнес якого досі залишається в Росії.

«Україна спільно з Німеччиною має стати учасником пілоту ЄС ID Wallet, мета якого — запровадити єдині цифрові документи. Ми вже перші у світі запровадили цифровий паспорт, хочемо задавати тренд у Європі й бути однією з перших країн, що запровадить міжнародний цифровий документ», — йдеться у повідомленні.

Крім того, політики обговорили спільні пілотні проєкти з електронних довірчих послуг, зокрема взаємне визнання електронних підписів, а також можливість для українських біженців відкривати дистанційно рахунки в німецьких банках через «Дію».

Кабінет міністрів спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу під час воєнного стану, тому відтепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною процедурою.