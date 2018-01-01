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    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»

    Діти бігають у вагоні напівголі і стрибають на верхні багажні полиці
    Користувачів мережі Facebook вразила публікація про поведінку дітей ромів у приміській електричці «Львів-Мукачево», яка з’явилася на сторінці жителя Закарпаття Сергія Мотринця. У пості йдеться про те, як неадекватно щодо норм етикету поводять себе діти у вагоні потягу: не розуміють, що надмірний галас може заважати іншим
    • Сьогодні, 19:47
    • Розсилка

    Діти бігають у вагоні напівголі і стрибають на верхні багажні полиці

    Користувачів мережі Facebook вразила публікація про поведінку дітей ромів у приміській електричці «Львів-Мукачево», яка з’явилася на сторінці жителя Закарпаття Сергія Мотринця.

    У пості йдеться про те, як неадекватно щодо норм етикету поводять себе діти у вагоні потягу: не розуміють, що надмірний галас може заважати іншим пасажирам, що верхні полиці для багажу — це не місце для сидіння, і, насамкінець, не усвідомлюють межі особистісного простору.

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    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»
    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»
    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»
    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»
    Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»

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    Окрім яскраво вираженої негативної реакції, під публікацією користувачі задавалися питанням: де в цей час перебували провідники?

    Також деякі відповідали, що самим доводилося бувати у подібних ситуаціях, в результаті один з користувачів навіть закликав зібратися і кілька разів гуртом «повиселяти» з вагону дітей з такою неадекватною поведінкою.

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