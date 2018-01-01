Пасажири закарпатських електричок скаржаться на дику поведінку «дітей ромів»

Діти бігають у вагоні напівголі і стрибають на верхні багажні полиці

Користувачів мережі Facebook вразила публікація про поведінку дітей ромів у приміській електричці «Львів-Мукачево», яка з’явилася на сторінці жителя Закарпаття Сергія Мотринця. У пості йдеться про те, як неадекватно щодо норм етикету поводять себе діти у вагоні потягу: не розуміють, що надмірний галас може заважати іншим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти бігають у вагоні напівголі і стрибають на верхні багажні полиці

Користувачів мережі Facebook вразила публікація про поведінку дітей ромів у приміській електричці «Львів-Мукачево», яка з’явилася на сторінці жителя Закарпаття Сергія Мотринця.

У пості йдеться про те, як неадекватно щодо норм етикету поводять себе діти у вагоні потягу: не розуміють, що надмірний галас може заважати іншим пасажирам, що верхні полиці для багажу — це не місце для сидіння, і, насамкінець, не усвідомлюють межі особистісного простору.

Окрім яскраво вираженої негативної реакції, під публікацією користувачі задавалися питанням: де в цей час перебували провідники?

Також деякі відповідали, що самим доводилося бувати у подібних ситуаціях, в результаті один з користувачів навіть закликав зібратися і кілька разів гуртом «повиселяти» з вагону дітей з такою неадекватною поведінкою.