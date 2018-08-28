Під посольством США у Києві українці вшановують пам’ять Джона Маккейна (відео)



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Джон Маккейн помер у віці 81 року в суботу, 25 серпня

У Києві до посольства Сполучених Штатів Америки люди несуть квіти, щоб вшанувати пам’ять американського сенатора Джона Маккейна. Поруч із посольством розмістили книгу співчуттів, в якій кожен охочий може висловити свою повагу сенаторові Маккейну.

Нагадаємо, Маккейн помер 25 серпня від раку мозку. Йому був 81 рік. Поховають Маккейна на військовому кладовищі.