«Вата завиє». Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна



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Американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року

Кияни вважають, що ідея з перейменуванням вулиці сподобалася б Маккейну

Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську у Києві на вулицю Джона Маккейна. Таку ідею озвучив на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Капустін.

«Ось виникла така ідея: а чому б Київраді оперативно не перейменували Московську вулицю на вулицю Джона Маккейна? Та ще й надавши статус проспекту... Адже як класно звучить - проспект Маккейна...», - написав він.

На його думку, сенатору такий троллінг Кремля сподобався б.

При цьому, переконаний Капустін, «запорєбрік завиє».

Як повідомлялося, у Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім’я американського сенатора Джона Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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