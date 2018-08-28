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    Думки вголос

    Маккейн збудував стіну проти Росії, яку вже ніхто не перетне

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Джон Маккейн - Маккейн збудував стіну проти Росії, яку вже ніхто не перетне
    Фото: ZIK/EPA/MICHAEL REYNOLDS
    Джон Маккейн

    Вічна пам’ять Джону Маккейну – великому американцю, сильній вольовій та цілеспрямованій людині. І великому другу України. Але смерть уже не зможе перекреслити того, що він зробив для Америки й для України

    Раніше якось на слух не сприймав одну з фраз В’ячеслава Чорновола: «Смерть в ім’я великої ідеї не є смертю людини». Якоюсь вона видавалась незавершеною. Потім на багатьох прикладах зрозумів її суть. Вона й про Маккейна. Смерть супроти таких людей може зробити дуже мало. Лише забрати життя. Усе інше їй непідвладно. У Джона Маккейна цей спадок особливо великий.

    А ще: мабуть, спокійніше спочивати людині, яка змогла свої дії, плани, досягнення зробити незворотними. Як би не кортіло Трампу позагравати з Путіним чи іншими авторитарними наполеончиками, зусиллями найперше Маккейна (бо свій же, із середини добивався) це вже не перетне межу пустих словесних пасажів. Вибудувана стіна, яку не звалити й не розхитати. І Маккейн її зводив особливо наполегливо.

    Мусимо пам’ятати, що ця стіна відпірності рашистській диктатурі, її брехливій пропаганді, підкупу й залякуванням, хтивим посяганням на здобутки демократії є сьогодні визначальною частиною захисту й для нашої держави. Тому пам’ятатимемо, збережемо вдячність, не забудемо.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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