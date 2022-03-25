Пішов у небо. Пілот ЗСУ отримав посмертно звання «Герой України» (відео)

Захист своєї країни був для нього свідомим вибором

Українські захисники продовжують давати відсіч путінській орді. На жаль, ми теж зазнаємо втрат.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників «пішов у небо» майор Степан Тарабалка.

«Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбити мирні міста.

За захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання «Герой України» (посмертно)», – повідомили у Генштабі.

За словами колег, Степан Тарабалка – один із тих романтиків, які з дитинства мріють стати військовим льотчиком. І він упевнено йшов до своєї мрії. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який успішно закінчив у 2014 році.

«Це офіцер нової генерації української армії, який розпочав свою офіцерську кар’єру саме в той час, коли в Україну прийшла війна. Захист своєї країни був для нього свідомим вибором.

Усі, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповідають, що він справжній офіцер та професіонал своєї справи. На таких як він рівняються підлеглі, а старші командири – впевнені, що все в підрозділах буде під контролем», – розповіли у Командуванні Повітряних сил України.

Нагадаємо, існує така версія, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбардувати наші міста, роблять ще один злочин. Вони не дають можливості своїм пілотам врятуватися

Про це заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.

Згідно з попередньою інформацією, російські пілоти не катапультуються через обрізані стропи.