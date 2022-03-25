Ядерний шантаж Путіна: будь-яка поступка диктатору збільшує його нахабство

Безглуздо звучать аргументи – «ми не можемо допустити третю світову війну», коли вона вже йде

Мовою оригіналу

Я не могу говорить с уверенностью, что Путин не применит ядерное оружие. Но надо ответить себе на вопрос: могут ли уступки Путину уменьшить этот риск? Любая уступка диктатору увеличивает его наглость. Сегодня Путин использует ядерный шантаж, как свою последнюю карту в этой игре. И если этот шантаж работает, а он пока работает, то это означает, что он будет использовать эту карту все время. Только в следующий раз это будет происходить на территории Польши или Эстонии. И тогда Запад столкнется с дилеммой: либо самораспускаться и заканчивать исторический путь западной цивилизации, уступая гопнику с ядерным оружием, либо вступать в военное столкновение, которое будет проходить в гораздо худших условиях, чем сейчас.

Абсолютно бессмысленно звучат аргументы – «мы не можем допустить третей мировой войны», когда она уже идет. Но мы продолжаем их слышать со всех сторон. Однако надо не забывать, что эти утверждения идут от людей, которые на протяжении многих лет давали неправильные рекомендации относительно того, как следует выстраивать отношения с Путиным. Это люди, которых в бизнесе давно бы уже уволили. Они себя скомпрометировали абсолютно неправильными оценками геополитической ситуации, но сейчас они продолжают давать советы, как себя вести дальше.

Недавно я писал у себя в Twitter о RAND Corporation. Это один из ведущих исследовательских центров в США, который занимается военными вопросами и консультирует американское правительство. В январе этого года они выпустили большую подробную статью, которая объясняла, почему Украине не надо поставлять оружие. В статье говорилось, что украинская армия развалится за несколько дней, никаких шансов противостоять Путину у этой армии нет, а поставки ей оружия – это деньги на ветер. Я задаю вопрос: а эти люди до сих пор советники американской администрации? Они до сих пор консультируют Белый дом? Извинились ли они хоть как-то за свою ошибку?

Мы подошли к моменту, в котором все должно меняться. Изменится весь мир, системы взаимоотношений, но чтобы этот мир сохранить нам нужно понять, что в войне с Путиным не может быть ничьей, в отличие от шахмат. Или он выигрывает, или мы выигрываем. Победа Украины будет означать крах путинского режима. И это та принципиальная мысль, которую необходимо доводить до сознания западного общества в надежде, что оно сумеет оказать влияние на своих трусливых и продажных политиков.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.