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    Україна розриває освітні та культурні зв’язки з Росією

    Денонсовано угоду про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання між Україною та Росією - Україна розриває освітні та культурні зв’язки з Росією
    Денонсовано угоду про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання між Україною та Росією
    колаж з відкритих джерел

    Уряд ухвалив відповідну постанову через місяць, як Росія війною пішла проти України

    Кабінет міністрів денонсував Угоди в галузі освіти і науки з Російською Федерацією. Таке рішення уряд прийняв 24 березня, передає «Главком».

    Отже, втратили чинність такі документи:

    • Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, підписану в Москві 26 липня 1995 р.;
    • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, підписано у Москві 26 травня 2000 р.;
    • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підписано у Харкові 21 червня 2002 року.

    Окремо уряд доручив міністерству закордонних справ надіслати депозитарію зазначених Угод відповідні повідомлення.

    Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна розриває освітні та культурні зв’язки з Росією