Україна розриває освітні та культурні зв’язки з Росією
Денонсовано угоду про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання між Україною та Росією
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Уряд ухвалив відповідну постанову через місяць, як Росія війною пішла проти України
Кабінет міністрів денонсував Угоди в галузі освіти і науки з Російською Федерацією. Таке рішення уряд прийняв 24 березня, передає «Главком».
Отже, втратили чинність такі документи:
- Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, підписану в Москві 26 липня 1995 р.;
- Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, підписано у Москві 26 травня 2000 р.;
- Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підписано у Харкові 21 червня 2002 року.
Окремо уряд доручив міністерству закордонних справ надіслати депозитарію зазначених Угод відповідні повідомлення.
Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.