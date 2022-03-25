«Вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять

У Росії закінчуються гроші на війну

Російські військові почали відчувати проблеми з фінансуванням. Грошей не вистачає і на кадрові війська, і на найманців приватних військових компаній. Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони.

«Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо», – стверджують розвідники.

Після виплати «відряджувальних» за війну проти України в лютому військовим в окупованому Криму кошти у військових частинах витрачені повністю. Грошей на виплати за березень нема взагалі.

«Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських «ПВК». Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій», – додали у розвідці.

Нагадаємо, що Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні.

Як відомо, Сейм Польщі визнав Путіна воєнним злочинцем.

Раніше, член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства у сфері тероризму заявив, що ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Також в Європарламенті назвали Росію державою-терористом.

Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

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