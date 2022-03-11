Росіяни обрізають стропи своїм льотчикам, щоб не мали шансу катапультуватись

Вороги позбавляють своїх вояків можливості врятуватися, щоб ті в полоні не заговорили

Захисники України ліквідували ще один російський бомбардувальник на Чернігівщині. Його льотчик не катапультувався – все через обрізані стропи. Про це заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, в ефірі телеканалу «Рада».

Згідно з попередньою інформацією, російський пілот не катапультувався через обрізані стропи.

«Існує така версія, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбардувати наші міста, роблять ще один злочин. Вони не дають можливості своїм пілотам врятуватися», – пояснив Денисенко.

Радник міністра додав, що варто спостерігати далі. Якщо такі випадки повторяться, це означатиме, що росіяни бояться власної ж армії. Адже у полоні окупанти починають говорити правду й розповідають про усі ті злочини, на які їх штовхає вище керівництво Кремля.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

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