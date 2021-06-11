Польща почала вакцинувати заробітчан на кордоні з Україною

Тимчасові пункти тестування проти Covid-19 та вакцинації є цілодобовими

Поляки вакцинуватимуть іноземців усіма чотирма вакцинами, які сертифіковано в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen)

У Польщі неподалік чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня розпочалася акція щеплення громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі.

Про це «Укрінформу» повідомили у медичному центрі «Медик» із Жешува, який організовує акцію добровільного щеплення українців відразу після перетину кордону.

У трьох пунктах пропуску («Медика-Шегині», «Гребенне-Рава-Руська», «Дорогуськ-Ягодин») ці тимчасові пункти розгорнуто у місцях відразу перетину кордону українсько-польського кордону. Натомість у пункті пропуску «Корчова-Краківець» вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів «Замєхув» (MOP Zamiechow), за близько 30 км від кордону.

Тимчасові пункти тестування проти Covid-19 та вакцинації є цілодобовими.

У медичному центрі поки що не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні – «Долгобичув-Угринів» та «Будомєж-Грушів».

Як запевняють польські медики, без врахування можливого очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин. Зокрема, тестування проти Covid-19 і подальше отримання результату становить 15 хв., а згодом процес заповнення анкети, отримання е-направлення і вакцинації – ще понад 15 хвилин.

Крім громадян України, які матимуть при собі підтверджувальні документи про прямування на роботу до Польщі (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

У центрі «Медик» запевнили, що вакцинуватимуть іноземців усіма чотирма вакцинами, які сертифіковано в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) і які доступні в Польщі. Водночас, як повідомили агентству особи, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм пропонувалися на вибір вакцини Pfizer та AstraZeneca. Після цього медики надавали направлення на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. За розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.

Загальна процедура тестування та подальшого щеплення (вакцина є безкоштовною) у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тис. грн).

Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 млн щеплень, понад 9 млн осіб є повністю вакцинованими. У Польщі перебуває і працює понад 1 млн громадян України.

Раніше повідомлялося, що українських заробітчан, які їдуть в Польщу, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні. Це мала бути вакцина Johnson & Johnson.

Також Польща поділилася досвідом вакцинації: уряд дотуватиме найактивніші місцеві громади.