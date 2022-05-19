Порошенко пояснив французьким журналістам, які дипломатичні компроміси можуть бути Росією
П’ятий Президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 заявив, що жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може. Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі «дипломатичні компроміси» у переговорах з росією, Порошенко зауважив: «Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо».
«Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони гвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо», – говорить Порошенко.
L'ex président ukrainien Porochenko @France24: "Macron est un grand ami. Mais il doit mieux comprendre la situation: pas de compromis sur l'intégrité territoriale. C'est comme si la France donnait à Poutine la Provence ou la Corse au nom de la stabilité"— Marc Perelman (@mperelman) May 19, 2022
https://t.co/4aBnwn7hTQ pic.twitter.com/Dy9u04M0yX
«Ми робимо все можливе з тим, щоб повернути нашу країну до європейської сімʼї. Ми робимо все можливо для приєднання до НАТО, щоб зробити Європу більш безпечною. І ви не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми. Ми готові до цього шляхом дипломатичних перемовин, політико-дипломатичними засобами, а також завдяки наших Збройним силам. Однак нам слід відділити ці дипломатичні перемовини», – пояснює Порошенко.
«Спочатку – негайне і безумовне припинення вогню, виведення російських військ, вирішення всіх гуманітарних проблем, звільнення заручників, тощо. Далі – умови безпеки», – говорить Петро Порошенко.
П’ятий Президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва, щоб краще зрозуміти позицію українців: «Це дуже важливо, адже дає можливість своїми очима побачити катастрофічні ситуації в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Андріївці, Ворзелі, Чернігові, та й в Києві. Кожного дня і ночі відбуваються нові атаки крилатими ракетами проти нас, які вбивають десятки цивільних. Ми знаємо, як це», – зауважує Петро Порошенко.
Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу. Порошенко, відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному Альянсі Швеції та Фінляндії, наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.