Порошенко пояснив французьким журналістам, які дипломатичні компроміси можуть бути Росією

Порошенко: «Ми робимо все можливе з тим, щоб повернути нашу країну до європейської сімʼї »

П’ятий Президент вкотре закликав Макрона приїхати до Києва

Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 заявив, що жодних поступок щодо територіальної цілісності України бути не може. Відповідаючи на запитання щодо слів президента Макрона про можливі «дипломатичні компроміси» у переговорах з росією, Порошенко зауважив: «Сьогодні треба краще розуміти ситуацію. Перше – і це сигнал також для всіх лідерів Вільного світу – ніяких компромісів щодо територіальної цілісності. Бо інакше це так само, як запропонувати Франції віддати Путіну в обмін на стабільність Прованс чи Корсику. Просто неможливо».

«Друге – жодного умиротворення агресора. Адже Україна платить страшну ціну сьогодні. Російська армія воює не з українськими солдатами. Вони гвалтують, знущаються, вбивають жінок, дітей, літніх людей. Цього не можна ніколи забути. І ми точно їм це не пробачимо», – говорить Порошенко.

L'ex président ukrainien Porochenko @France24: "Macron est un grand ami. Mais il doit mieux comprendre la situation: pas de compromis sur l'intégrité territoriale. C'est comme si la France donnait à Poutine la Provence ou la Corse au nom de la stabilité"

https://t.co/4aBnwn7hTQ pic.twitter.com/Dy9u04M0yX — Marc Perelman (@mperelman) May 19, 2022