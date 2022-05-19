На що перетворився російський наступ: Сіверський Донець очима українських військових

Триває 85-й день повномасштабної війни

П'ятого травня окупаційні війська почали операцію з форсування річки Сіверський Донець на Луганщині. Операція тривала тиждень, а закінчилась провалом.

На відео, що опублікував проєкт «Український свідок», видно залишки російських танків. Українські військові показують ціле кладовище техніки із характерною символікою – Z, O, та V.

«Ось тут ми є**шились», – каже один з військових.

Це наслідки російського форсування Сіверського Донця. П'ятого травня окупаційні війська силами танкового полку почали наступальну операцію. Їх метою було захоплення траси Лисичанськ-Бахмут і обмеження сполучення українських військ з Луганською областю.

Бойові дії зосередились на околицях Білогорівки, у результаті чого російські війська знищили населений пункт майже повністю. Також вони нанесли авіаудар по школі, в якій знаходилось близько 90 людей.

Операція тривала до 12 травня і закінчилася провалом: росіяни втратили понад 70 одиниць техніки, серед них танки, БМП та БТРи. Втрати особового складу налічують близько 485 людей вбитими або пораненими.

За даними генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські війська знищили 1254 російські танки.