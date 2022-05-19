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    Хто повинен мати пріоритетне право на владні посади

    • Мирослав Гай

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    Тільки ті, хто готові помирати і вбивати заради Батьківщини мають право вирішувати разом з народом її майбутнє - Хто повинен мати пріоритетне право на владні посади
    Тільки ті, хто готові помирати і вбивати заради Батьківщини мають право вирішувати разом з народом її майбутнє
    фото: ЗСУ

    В США безліч конгресменів та державних діячів, що є ветеранами або резервістами

    Сьогодні безпосередньо спостерігав бойову роботу, будучи на позиції мінометників 1 батальону Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

    Батарея тільки сформована і це був її перший бойовий вихід у безпосередній близькості до противника.

    Все як навчали. Швидко відпрацювали, швидко зникли.

    Колишні айтішники, фермери, бізнесмени, вчителі валять окупантів...

    Я подивився на людей довкола, на їх завзятість, азарт, рівень ризику, подивився на професійну поведінку командирів і впевнився у своїй давнішній позиції, яка коли-небудь перетвориться у законодавчу ініціативу, в якому б статусі я не був: громадським діячем, законотворцем чи підсудним...

    Вищі державні пости, та і взагалі державні пости, мають займати тільки ті, хто відслужив в армії

    Пріоритет має віддаватися воювавшим.

    Звичайно кандидат на державний пост має бути профільним професіоналом або мати відповідну освіту в економіці, юриспруденції, менеджменту, айті тощо, але... Але коли на одне і теж місце претендують два кандидата і один з них воював, то вигравати і ставати на посаду має ветеран.

    Більше того, моя б воля, я б заборонив балотуватися до Верховної Ради без військової служби та складання присяги «на вірність українському народові».

    В США безліч конгресменів та державних діячів, що є ветеранами або резервістами.

    В Ізраїлі абсолютна більшість, бо там загальна військова повинність.

    Більшість членів Британської королівської родини служили.

    Військова служба в Україні має стати беззаперечним початком для будь-якої політичної чи державної кар'єри

    Бо тільки ті, хто готові помирати і вбивати заради Батьківщини, тільки ті хто склали присягу і пройшли тягості служби, тільки ті хто здатен її захищати зі зброєю в руках – мають право і вирішувати разом з народом її майбутнє.

    А загалом всі мають служити, як в Ізраїлі. Тоді і вчитель і сантехник, таксист і бізнесмен, політик і актор, вчений та художник будуть, якщо не побратимами, але дійсно рівноправними членами суспільства та народу.

    Бо вища честь – захист своєї Держави.

    Тільки тоді – ми будемо непереможні.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна ветеран Україна влада окупація #stoprussia
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    Хто повинен мати пріоритетне право на владні посади