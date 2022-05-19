Хто повинен мати пріоритетне право на владні посади

Тільки ті, хто готові помирати і вбивати заради Батьківщини мають право вирішувати разом з народом її майбутнє

В США безліч конгресменів та державних діячів, що є ветеранами або резервістами

Сьогодні безпосередньо спостерігав бойову роботу, будучи на позиції мінометників 1 батальону Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Батарея тільки сформована і це був її перший бойовий вихід у безпосередній близькості до противника.

Все як навчали. Швидко відпрацювали, швидко зникли.

Колишні айтішники, фермери, бізнесмени, вчителі валять окупантів...

Я подивився на людей довкола, на їх завзятість, азарт, рівень ризику, подивився на професійну поведінку командирів і впевнився у своїй давнішній позиції, яка коли-небудь перетвориться у законодавчу ініціативу, в якому б статусі я не був: громадським діячем, законотворцем чи підсудним...

Вищі державні пости, та і взагалі державні пости, мають займати тільки ті, хто відслужив в армії

Пріоритет має віддаватися воювавшим.

Звичайно кандидат на державний пост має бути профільним професіоналом або мати відповідну освіту в економіці, юриспруденції, менеджменту, айті тощо, але... Але коли на одне і теж місце претендують два кандидата і один з них воював, то вигравати і ставати на посаду має ветеран.

Більше того, моя б воля, я б заборонив балотуватися до Верховної Ради без військової служби та складання присяги «на вірність українському народові».

В США безліч конгресменів та державних діячів, що є ветеранами або резервістами.

В Ізраїлі абсолютна більшість, бо там загальна військова повинність.

Більшість членів Британської королівської родини служили.

Військова служба в Україні має стати беззаперечним початком для будь-якої політичної чи державної кар'єри

Бо тільки ті, хто готові помирати і вбивати заради Батьківщини, тільки ті хто склали присягу і пройшли тягості служби, тільки ті хто здатен її захищати зі зброєю в руках – мають право і вирішувати разом з народом її майбутнє.

А загалом всі мають служити, як в Ізраїлі. Тоді і вчитель і сантехник, таксист і бізнесмен, політик і актор, вчений та художник будуть, якщо не побратимами, але дійсно рівноправними членами суспільства та народу.

Бо вища честь – захист своєї Держави.

Тільки тоді – ми будемо непереможні.

Джерело: блог Мирослава Гая

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