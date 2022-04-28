Президент клубу «Інгулець» спрогнозував долю окупантів у Херсоні (відео)

Олександр Поворознюк у кишеню за словом не лізе

Путінська орда скоро поплатиться за свої злочини

Командир добровольчого батальйону «За Петрівщину» та власник футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк звернувся до жителів тимчасово окупованого Херсону.

«Шановні жителі Херсона. Хочу звернутися до вас від імені всіх фермерів України – ми з вами! Як би важко не було, Крим – це Україна, Херсон – це Україна.

Я хочу вас запевнити. Я не можу багато чого казати. Правду сказати не можу, а брехати не хочу, але можу запевнити, що скоро, дуже скоро ми вас звільнимо», – пообіцяв чоловік.

За його словами, доля окупантів сумна. Вони будуть тікати з міста, якщо виживуть.

«Будуть біжати ті рашики на велосипедах на**й б**ть, і поки вітер в той бік, будуть крутити педалі, щоб легше було. Повірте, все буде гаразд», – запевнив Поворознюк.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Інгулець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту перебувають у стані підвищеної бойової готовності i готові дати бій російському агресору.