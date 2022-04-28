Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку

Зеленський: «Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній»

Президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, що українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії. Дану ініціативу було погоджено під час візиту болгарського прем’єра до Києва.

«Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість та терміни», – заявив Зеленський на брифінгу.

Раніше повідомлялося, що до Києва з робочим візитом прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Болгарії і співголова партії «Продовжуємо зміни» Асен Василєв зробив дуже різку антиросійську заяву.

Як раніше повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев заявив, що не бачить необхідності навідуватися до Києва, а також виступає проти поставок зброї Україні, оскільки це означає «пряме залучення в конфлікт».

Нагадаємо, Росія зупинила постачання газу в Болгарію. Своєю чергою, Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

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