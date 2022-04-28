Байден проситиме Конгрес про $33 млрд для України

Лідер США також особливу підкреслив той факт, що його країна зруйнувала міф про те, що Росія може вчиняти злочини безкарно

Президент США Джо Байден під час засідання Радбезу ООН виступив із заявою про підтримку українців, які протистоять російській агресії. Лідер США виступив із відповідною промовою у четвер, 28 квітня.

Насамперед Джо Байден підкреслив, що США й надалі будуть надавати Україні потужну фінансову підтримку та допомогу. За його словами, Америка й надалі не буде надсилати український військових, щоб воювати в Україні, але готова виділити Україні $33 млрд на військову техніку та економічне відновлення.

«Ми інвестуємо в українську безпеку й це невелика ціна для демократії. Якщо диктатор не заплатить ціну за свою агресію, загрози для Америки та усього світу лише зростатимуть», — наголосив Байден.

За його словами, США вже надали військовим ЗСУ протитанкову зброю та частину нового устаткування. Її можна напряму використати на полі бою.

«Але ми вже вичерпали вливання. які були затверджені законопроєктом минулого місяця. Фактично ми вже вичерпали гроші. Я надсилаю конгресу додатковий запит на асигнування, щоб не було перебоїв у постачанні зброї», – пояснив президент США.

Відомо, що 20,4 мільярда доларів скерують на сферу безпеки і військову допомогу Україні, а також на фінансування зусиль США зі зміцнення європейської безпеки у співробітництві зі союзниками по НАТО.

8,5 мільярда доларів піде на підтримку української економіки, 3 мільярди Україна отримає на гуманітарну допомогу.

Президент США розповів також, на що надає так звану економічну частину допомоги.

«Потрібно отримувати відкритими школи та лікарні. Потрібно, щоб українці отримували виплати», − сказав Байден.

Крім цього, він розповів про ціну, яку змушений сплачувати цивілізований світ за путінську агресію. Так, в усьому світі вже відчутні перебої з харчами. які постачала Україні. А в самих США закінчився імпортований з Україн нікель.

«Російська агресія тягне за собою надзвичайні втрати. Поки ці злочини тривають, ми будемо продовжувати боротися проти того. Ми не нападаємо на Росію, ми допомагаємо Україні захиститися. Путін може припинити цю війну, якщо захоче», – наголосив Байден.

Він також особливу підкреслив той факт, що США зруйнували міф про те, що Росія може вчиняти злочини безкарно.

Раніше Джо Байден оголосив головну задачу Сполучених Штатів на найближчий час. За словами Байдена, США мають підготувати Україну до нового наступу російських окупантів.

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