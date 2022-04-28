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    Події в Україні

    Із російського полону звільнили 45 українців – Верещук

    Із російського полону звільнили 45 українців – Верещук
    фото: РБК

    Окрім військових, додому також повернулося цивільні українці

    Сьогодні, 28 квітня, відбувся черговий етап обміну полоненими. Додому повернулося 45 українців. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених)», – написала Верещук.

    Міністерка зазначила, що окрім військових додому також повернулося 12 цивільних українців. Також повертаємо додому 12 наших цивільних.

    Нагадаємо, у Європейському парламенті 27 квітня виступила донька волонтерки, парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян, Анна-Софія Пузанова. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим Російською Федерацією.

    Як повідомлялося, під Донецьком окупанти розстріляли українських військових, які хотіли здатися у полон.

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    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Із російського полону звільнили 45 українців – Верещук