Із російського полону звільнили 45 українців – Верещук

Окрім військових, додому також повернулося цивільні українці

Сьогодні, 28 квітня, відбувся черговий етап обміну полоненими. Додому повернулося 45 українців. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених)», – написала Верещук.

Міністерка зазначила, що окрім військових додому також повернулося 12 цивільних українців. Також повертаємо додому 12 наших цивільних.

Нагадаємо, у Європейському парламенті 27 квітня виступила донька волонтерки, парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян, Анна-Софія Пузанова. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим Російською Федерацією.

Як повідомлялося, під Донецьком окупанти розстріляли українських військових, які хотіли здатися у полон.