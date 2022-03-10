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    Призер Олімпіади у Токіо зі зброєю в руках захищає Україну (відео)

    Добре, що хоч хтось почав змінювати свою думку - Призер Олімпіади у Токіо зі зброєю в руках захищає Україну (відео)
    Добре, що хоч хтось почав змінювати свою думку
    скріншот з відео

    Раніше він думав, що «спорт внє палітікі»

    Львів’янин Станіслав Горуна, який став призером Олімпіади у Токіо із карате і якого нещадно критикували за громадянську позицію, зараз кардинально змінив думку, пише нардеп Олексій Гончаренко

    «Раніше він думав, що «спорт внє палітікі». А зараз зі зброєю в руках захищає Україну. Каже, що змінив свою думку.

    Насправі таких людей, як Стас, у нас досить велика частина країни. Хто думав, що «бути за мир» – достатньо. Реальний респект Станіславу. Щоб визнати свою помилку також потрібна мужність» пише народний депутат.

    Нагадаємо, у зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада розгромила розвідувальний підрозділ російських загарбників.

    «У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила», – повідомляють наші захисники.

    Теги: спорт Олімпіада війна Станіслав Горуна #stoprussia
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    Призер Олімпіади у Токіо зі зброєю в руках захищає Україну (відео)