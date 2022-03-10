Російські окупанти розстріляли головне управління ДСНС на Донеччині

Частина будівлі зруйнована, на місці працюють рятувальники, розбирають завали

Російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

«Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе – пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки. Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.