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    Російські окупанти розстріляли головне управління ДСНС на Донеччині

    Російські окупанти розстріляли головне управління ДСНС на Донеччині
    фото: скріншот із відео

    Частина будівлі зруйнована, на місці працюють рятувальники, розбирають завали

    Російські окупанти розстріляли головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

    «Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе – пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки. Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

    Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

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    Теги: Росія окупанти ДСНС війна Донеччина військові Україна
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    Російські окупанти розстріляли головне управління ДСНС на Донеччині