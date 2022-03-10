Що готувала Росія для України. Текст документа
Федералізація, розпуск Верховної Ради і трибунал
В ЗМІ обговорюють текст документа, який міг бути конкепцією подальших дій Росії в Україні. «Главком» не береться стверджувати повну достовірність цього тексту, проте деякі заяви керівництва Росії дають підстави вважати, що саме за таким планом РФ планувала здійснювати контроль над Україною.
Оригінал тексту − російською
«План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами на Украине»
Банковская система
- Установление контроля за Национальным банком Украины и прекращение операций по выводу денег, введение валютного контроля.
- Установление внешнего наблюдения над коммерческими банками в целях предотвращения расхищения активов и вывода средств вкладчиков за рубеж.
- Охрана хранилищ банков в целях недопущения их разграбления.
- Подключение банков к российским системам обмена межбанковской информацией, платежей и расчетов.
- Введение 100-процентной репатриации и обязательной продажи валютной выручки экспортеров Национальному банку.
- Прекращение валютообменных операций за исключением оплаты фактически поступившего импорта, замораживание всех валютных вкладов.
- Введение банковских каникул в целях недопущения вывода активов.
- Введение моратория на: обслуживание и погашение иностранных кредитов, перевод прибылей предприятий и доходов от собственности за рубеж, вывоз капитала.
- Введение внешнего управления в банках, прекращающих обслуживание населения и выдачу вкладов.
- Введение временного моратория на проведение валютообменных операций за исключением текущих торговых операций юридических лиц.
Транспорт
- Возобновление железнодорожного сообщения украинских городов с Россией.
- Установление контроля над аэронавигацией и организация российско-украинской авиакомпании для регулярного авиасообщения.
- Национализация портов.
- Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта.
Энергетика
- Установление контроля над АЭС, возвращение их к нормальной работе на российских ТВЭЛах.
- Национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС, крупных ТЭС.
- Установление контроля над ГТС Украины.
Торговля, логистика, АПК
- Взятие под охрану крупных торговых центров, продовольственных баз, элеваторов; национализация последних.
- Введение временной карточной системы распределения основных продовольственных товаров для нуждающихся категорий населения с созданием пулов заинтересованных товаропроизводителей. (Контроль за обеспечением посевной кампании ГСМ, удобрениями, семенам).
- Временное замораживание цен на базовые сельскохозяйственные и продовольственные товары.
Социальная сфера
- Замораживание тарифов на ЖКХ.
- Обеспечение нормального функционирования общественного транспорта.
- Денацификация системы образования: а) изъятие и уничтожение всей учебной литературы, искажающей историю, пропагандирующей нацизм и русофобию; б) восстановление обязательного преподавания русского языка и литературы в школах; в) организация проведения курсов подготовки преподавателей средней и высшей школы по гуманитарным дисциплинам с увольнением отказывающихся; г) многократное увеличение квот приема российскими вузами абитуриентов с Украины.
- Придание русскому языку статуса государственного, наряду с украинским.
- Обеспечение нормального функционирования больниц и поликлиник с сохранением бесплатной медицинской помощи с гарантированным покрытием дефицита средств за счет государственного бюджета.
Внешняя торговля
- Подготовка к вхождению Украины в ЕАЭС: а) актуализация расчетов экономического эффекта; б) правовой анализ; в) обоснование выхода Украины из Ассоциации с ЕС (экономическое и правовое заключение о нелегитимности); г) разработка дорожной карты присоединения.
- Отмена обоюдных экономических санкций.
- Восстановление режима свободной торговли.
- Возобновление кооперационных связей.
- Введение запрета на вывоз зерновых и других критически важных товаров для обеспечения продовольственной безопасности.
Налогово-бюджетная сфера
- Включение режима ограниченного эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета.
- Пересмотр государственного бюджета на 2022 г. с обнулением расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИДа и дипломатических представительств Украины за рубежом.
- Введение мониторинга за уплатой налогов структурообразующими предприятиями, акцизов и НДС; временное освобождение от налогообложения предприятий, разрушенных или остановленных вследствие военных действий.
Политико-правовое обеспечение
- Роспуск Верховной рады, Правительства, Конституционного и, возможно, Верховного суда как нелегитимных органов после узурпации власти путем антиконституционного государственного переворота в 2014 г.
- Признание всех законодательных актов, принятых после госпереворота в 2014 г., недействующими в части, противоречащей Конституции и законам Украины, действовавшим до 21 февраля 2014 г.
- Сохранение легитимности органов местного самоуправления, избранных непосредственно населением. Передача им полномочий облгосадминистраций с роспуском и ликвидацией последних.
- Делегирование органами местного самоуправления народных представителей для участия в Конституционном Собрании по выработке проекта новой Конституции Украины с последующим вынесением его на общенародный референдум.
- Вариант. Проведение органами местного самоуправления референдумов о выходе соответствующих областей из состава Украины. Формирование Федерации таких областей с участием ЛДНР.
Отношения собственности
- Арест активов лиц, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях.
- Замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также офшорных зон.
- Введение внешнего наблюдения на структурообразующих и стратегически значимых предприятиях с целью контроля за сохранением активов и обеспечения добросовестного управления.
- Введение внешнего управления предприятиями, принадлежащими лицам, чьи активы арестованы или заморожены, или которые лишились генеральных директоров.
- Введение внешнего управления предприятиями военной промышленности, атомной энергетики и промышленности, а также металлургической, химической и других отраслей промышленности, представляющих опасность для окружающей среды и населения.
Управление в переходный период
До проведения конституционной реформы, выборов Верховной рады и формирования легитимного правительства должны быть созданы временные органы власти. Из существующих предлагается сохранить органы местного самоуправления и районные суды. Временные органы государственной власти предлагается сформировать следующим образом.
- В течение одной недели провести голосование в органах местного самоуправления освобожденных населенных пунктов резолюций о нелегитимности прежних национальных органов власти, сформированных после государственного переворота 2014 г., а также избрать представителей в Народное собрание, созываемое для формирования новых национальных органов исполнительной власти и разработки проекта новой Конституции.
- На первом заседании Народного собрания сформировать Комитет народного самоуправления, которому поручить исполнять до выборов Верховной рады функции Правительства Украины.
- Комитет народного самоуправления (КНС) назначает и.о. министров (кроме силовых и МИД, которые ликвидируются), руководителей ведомств, Национального банка Украины, директоров структурообразующих, стратегически значимых и экологически опасных предприятий, в отношении которых вводится внешнее управление.
- КНС назначает и.о. глав областных администраций, полномочия которых ограничиваются контролем за соблюдением правопорядка и работой региональных систем жизнеобеспечения, налогово-фискальных и других республиканских органов.
- Подразделения полиции и системы жизнеобеспечения населенных пунктов передаются органам местного самоуправления.
- В Донецке и в Одессе начинают работать народные трибуналы по рассмотрению совершенных преступлений против человечества, военных преступлений, политических репрессий, актов геноцида на территории ЛДНР и Украины соответственно. Состав трибуналов назначается общенародным собранием с последующей передачей выдвинутых обвинений в суды по месту совершения преступлений.
- Народное собрание вводит мораторий на занятие каких бы то ни было руководящих постов и участие в выборах лиц, участвовавших в государственном перевороте 2014 г., работавших после этого в органах государственной власти и силовых структурах, а также обвиняемых или подозреваемых в совершений преступлений.
- Введенное Зеленским военное положение сохраняется до избрания нового состава Верховной рады с передачей контроля за его соблюдением представителям дислоцированных в соответствующих населенных пунктах российских вооруженных сил.
- По желанию населения освобожденных областей Украины проводятся референдумы о выходе из ее состава и создания суверенных народных республик.
В последующем они могут объединиться в новые государственные образования (Новороссия, Малороссия, Слобожанщина…) или вернуться в состав России (резервный вариант).
Джерело: informnapalm.org