Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом

Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola

На Київщині під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

«Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію», – зазначив він.

Раніше, Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 березня, Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків.