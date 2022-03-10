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    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом

    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    фото: Telegram/Антон Геращенко

    Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola

    На Київщині під обстріл російських військ потрапив завод Coca-Cola. В результаті пошкоджено будівлю та обладнання. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

    «Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію», – зазначив він.

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    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом
    фото: Telegram/Антон Геращенко

    Раніше, Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну.

    Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 березня, Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків.

    Теги: окупанти Антон Геращенко війна обстріл завод Київщина військові напад
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    Окупанти обстріляли завод Coca-Cola під Києвом