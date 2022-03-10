Закарпатська штурмова бригада розгромила розвідувальний підрозділ росіян

У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила

У зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада розгромила розвідувальний підрозділ російських загарбників.

«У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила», – повідомляють наші захисники.

На місці зіткнення військові знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони «россия», наліпки «вооруженные силы россии», банківські картки «Сбербанка», посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.

«Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов. Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований). Однак ця зброя ворогу не допомогла», – розповіли українські військові.

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