  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Закарпатська штурмова бригада розгромила розвідувальний підрозділ росіян

    Більшість бойовиків мали чеченські прізвища - Закарпатська штурмова бригада розгромила розвідувальний підрозділ росіян
    Більшість бойовиків мали чеченські прізвища
    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон

    У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила

    У зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада розгромила розвідувальний підрозділ російських загарбників.

    «У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила», – повідомляють наші захисники.

    На місці зіткнення військові знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони «россия», наліпки «вооруженные силы россии», банківські картки «Сбербанка», посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.

    «Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов. Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований). Однак ця зброя ворогу не допомогла», – розповіли українські військові.

    Читайте також:

    Теги: розвідка Росія окупанти Закарпаття війна Генштаб Чечня військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закарпатська штурмова бригада розгромила розвідувальний підрозділ росіян