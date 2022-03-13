Протести у Росії: поліція затримує навіть прихильників Путіна (відео)

Громадянам Росії треба нарешті усвідомити, що свої права виборюють, а не випрошують

Жителі РФ поки що неспроможні на зміну влади у своїй країні

Росіяни зробили чергову кволу спробу вийти на протест проти війни в Україні, після закликів Навального.

Не дивлячись на малу кількість людей, російські силовики вирішили в'язати всіх. Більше того, поліцейських не хвилює, на чиєму боці людина, яка мітингує.

Журналісти знімали відео, де ОМОНівці скручують та ведуть в автозак дівчину з малесеньким плакатом, на якому буквально написано «Два слова» (очевидна алюзія на гасло «Нет войне»).

Після цього до журналістів підійшла інша дівчина, яка стала казати, що її все влаштовує і вона підтримує... ймовірно, що Путіна, але їй не дали цього сказати і теж скрутили.

Нагадаємо, у східних регіонах Росії, у Сибіру, на Уралі і на Далекому Сході поліція затримує людей, які на заклик Навального вийшли на акції проти війни з Україною.

На 14:00 (мск) затримані 113 людей у 21 місті країни. Найбільше затриманих у Єкатеринбурзі – 28 осіб, в Іркутську – 22, у Челябінську – 10, Владивостоці – 8, у Томську – 7. У решті міст менше 5-ти затриманих. Почалися затримання й у Москві – 10 людей.