У Києві поліція затримала адепта «руського миру» (фото)

СБУ перевіряє затриманого на причетність до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України

У Києві правоохоронці затримали прихильника «руського миру», який неодноразово брав участь в інформаційних акціях російської федерації проти України, за що був внесений до бази даних «Миротворець», повідомила пресслужба Національної поліції.

У рамках реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції столиці спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили 59-річного киянина у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний перебуває у базі даних «Миротворець» за участь у інформаційних акціях російської федерації проти України, а також вчинення інших дій антидержавної направленості.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі виявили та вилучили револьвер системи «Наган» і дві тротилові шашки, які зловмисник зберігав у схованці на горищі будинку. Окрім цього, у квартирі правоохоронці вилучили військову амуніцію та заборонену символіку часів СРСР.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Прокурор обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

СБУ перевіряє затриманого на причетність до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

До слова, робоча група, яка працювала над розробкою проекту закону про боротьбу з колаборантами, представила у Києві свій законопроект. Окрім «Національного Корпусу», який виступив ініціатором внесення документу до парламенту, до складу робочої групи увійшли народні депутати, правники, представники ветеранської спільноти та громадськості.

Читайте також: