28 кілометрів фур. Активісти заблокували рух товарів з Європи до РФ та Білорусі (відео)
На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга
Активісти пропускають фури на польських номерах, але не дають проїхати вантажівкам з білоруськими і російськими
Активісти на польсько-білоруському кордоні продовжують другий день поспіль блокувати фури з європейськими товарами, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії.
За словами активістів, черга з вантажівок складає вже близько 28 кілометрів.
Варто зазначити, що активісти пропускають фури на польських номерах, але не дають проїхати вантажівкам з білоруськими і російськими номерами.
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