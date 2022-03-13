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    28 кілометрів фур. Активісти заблокували рух товарів з Європи до РФ та Білорусі (відео)

    На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга - 28 кілометрів фур. Активісти заблокували рух товарів з Європи до РФ та Білорусі (відео)
    На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга

    Активісти пропускають фури на польських номерах, але не дають проїхати вантажівкам з білоруськими і російськими

    Активісти на польсько-білоруському кордоні продовжують другий день поспіль блокувати фури з європейськими товарами, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії.

    За словами активістів, черга з вантажівок складає вже близько 28 кілометрів.

    Варто зазначити, що активісти пропускають фури на польських номерах, але не дають проїхати вантажівкам з білоруськими і російськими номерами.

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    Теги: Білорусь Росія Польща санкції активісти
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    28 кілометрів фур. Активісти заблокували рух товарів з Європи до РФ та Білорусі (відео)