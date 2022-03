Станете воєнними злочинцями – Кулеба попередив, що чекає найманців, які підтримають РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся із застереженнями до іноземців, які готові приєднатися до війни проти України на боці Росії. Про інформує офіційний Twitter дипломата.

Russia is waging a war of aggression against Ukraine. I warn foreign nationals who might be agitated to join Russian invasion forces: don’t. We have already launched cases in international courts. Even if you survive, you will be a war criminal. Not worth money or anything else.