Станете воєнними злочинцями – Кулеба попередив, що чекає найманців, які підтримають РФ

Міністр застеріг іноземців від переходу на бік російських терористів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся із застереженнями до іноземців, які готові приєднатися до війни проти України на боці Росії. Про інформує офіційний Twitter дипломата.

Russia is waging a war of aggression against Ukraine. I warn foreign nationals who might be agitated to join Russian invasion forces: don’t. We have already launched cases in international courts. Even if you survive, you will be a war criminal. Not worth money or anything else. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Кулеба нагадав, що війна Росії проти України – класична агресія. Міністр спробував переконати найманців, що ані гроші, ані інші матеріальні блага не варті їхнього життя.

«Я попереджую іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи в міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, то станете воєнними злочинцями», – додав очільник МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що нині є майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Також радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.

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