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    Станете воєнними злочинцями – Кулеба попередив, що чекає найманців, які підтримають РФ

    Росія масово вербує найманців - Станете воєнними злочинцями – Кулеба попередив, що чекає найманців, які підтримають РФ
    Росія масово вербує найманців
    фото з відкритих джерел

    Міністр застеріг іноземців від переходу на бік російських терористів

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся із застереженнями до іноземців, які готові приєднатися до війни проти України на боці Росії. Про інформує офіційний Twitter дипломата.

    Кулеба нагадав, що війна Росії проти України – класична агресія. Міністр спробував переконати найманців, що ані гроші, ані інші матеріальні блага не варті їхнього життя.

    «Я попереджую іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи в міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, то станете воєнними злочинцями», – додав очільник МЗС.

    Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що нині є майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

    Також радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

    Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.

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    Теги: МЗС Росія міністр війна агресія військові Дмитро Кулеба
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    Станете воєнними злочинцями – Кулеба попередив, що чекає найманців, які підтримають РФ