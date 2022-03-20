Росіяни у полоні. Рідна мати відмовляється допомогти сину (відео)

В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

СБУ вкотре дало змогу полоненим окупантам поговорити з рідними. Але одна з цих розмов шокувала усіх, навіть бранця.

На запитання, чи намагається матір хоч якось визволяти сина, він отримав чітку відповідь, що їм зараз не до цього.

«Бог всім суддя», − сказала жінка, коли син хотів дізнатися, що вона та сусіди думають про війну в Україні. І очевидно, що злочинцями вона вважає не свого синочка та армію окупантів.

На цьому моменті, співробітник спецслужб не зміг стриматись.

«В Україні зараз знищують міста, вбивають дітей та вагітних жінок. При цьому ваш син знаходиться у полоні й ми знаходимо в собі сили, ставитись до нього та іншох по людськи», − вибухнув українець.

Нагадаємо, у Маріуполі російсько-окупаційні війська у Маріуполі скинули бомби на школу мистецтв, де ховались приблизно 400 людей.

У школі мистецтв ховались жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.