  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Зеленського підказали західним країнам, як вирішити проблему з українськими біженцями

    Проблема біженців є похідною від війни - У Зеленського підказали західним країнам, як вирішити проблему з українськими біженцями
    Проблема біженців є похідною від війни
    фото з відкритих джерел

    «Треба не плакати над долею українців, а дати нам зброю»

    Чимало західних медіа переключаються на проблему біженців і не дуже охоче кажуть власне про війну та військові злочини в Україні. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

    «Ми запевняємо, що проблема біженців є похідною від війни. Тому аби вирішити проблему біженців, треба не плакати над їхньою долею, а дати нам зброю», – сказав Потураєв.

    За словами політика, неправильні, з української точки зору, наративи у світовій пресі з’являються з різних причин.

    «Наприклад, власники дослухаються до політиків, які хотіли б якомога швидше припинити війну. І, можливо, за рахунок українських інтересів. У певних країнах є внутрішньополітична боротьба, в якій використовується наша війна. Але ми намагаємося на це впливати: у нас багато прихильників серед політиків, громадських діячів, які повністю перейшли на бік України. Бути на іншому боці або намагатися зберігати нейтралітет – це просто повністю аморально. Тому зараз нам значно легше доносити свою думку, зокрема, до провідних світових ЗМІ і союзників, яких стало набагато більше, ніж було», – пояснив Потураєв.

    Раніше Потураєв розповів, що план знищити українців, якщо вони добровільно не підуть у рабство, у Росії був давно. І плани бомбардувань українських міст, якщо швидкої перемоги не станеться, були розроблені ще до війни.

    Також соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі. На думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації.

    «Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗМІ телебачення депутат пропаганда війна путін наказ політика військові Україна міст окупація Микита Потураєв #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Зеленського підказали західним країнам, як вирішити проблему з українськими біженцями