У Зеленського підказали західним країнам, як вирішити проблему з українськими біженцями

«Треба не плакати над долею українців, а дати нам зброю»

Чимало західних медіа переключаються на проблему біженців і не дуже охоче кажуть власне про війну та військові злочини в Україні. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

«Ми запевняємо, що проблема біженців є похідною від війни. Тому аби вирішити проблему біженців, треба не плакати над їхньою долею, а дати нам зброю», – сказав Потураєв.

За словами політика, неправильні, з української точки зору, наративи у світовій пресі з’являються з різних причин.

«Наприклад, власники дослухаються до політиків, які хотіли б якомога швидше припинити війну. І, можливо, за рахунок українських інтересів. У певних країнах є внутрішньополітична боротьба, в якій використовується наша війна. Але ми намагаємося на це впливати: у нас багато прихильників серед політиків, громадських діячів, які повністю перейшли на бік України. Бути на іншому боці або намагатися зберігати нейтралітет – це просто повністю аморально. Тому зараз нам значно легше доносити свою думку, зокрема, до провідних світових ЗМІ і союзників, яких стало набагато більше, ніж було», – пояснив Потураєв.

Раніше Потураєв розповів, що план знищити українців, якщо вони добровільно не підуть у рабство, у Росії був давно. І плани бомбардувань українських міст, якщо швидкої перемоги не станеться, були розроблені ще до війни.

Також соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі. На думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації.

«Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.