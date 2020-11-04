На Донбасі окупанти шість разів порушили перемир'я, один військовий поранений

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою

Бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета неподалік населеного пункту Новолуганське

На Донбасі минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета неподалік населеного пункту Новолуганське, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.

«Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою», – заявили в штабі ООС.