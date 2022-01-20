Роздрібний бізнес у Каліфорнії страждає через крадіжки (відео)

Підприємці опинились у непростій ситуації

«Розбити та захопити» − так прозвали хвилю магазинних крадіжок у Каліфорнії, США. Грабіжники у масках вриваються у приміщення і змітають все з полиць.

Як повідомляє Голос Америки, експерти пов'язують ситуацію із погіршенням економіки через пандемію і збільшенням безробіття.

Відзначається, що від крадіжок страждають як маленькі магазини, так і люксові заклади. Поліція Беверлі-Гіллз вже збільшила кількість патрулів у фешенебельних районах міста. Але й це не зупиняє злодіїв.

У Сан-Франциско, тільки за одне пограбування, невідомі могли винесли товарів на сто тисяч доларів.

Тож бізнесмени самостійно думають, як себе захистити.

Як повідомлялося, нещодавно на АЗС на 45 км автодороги Київ–Харків трапилася крадіжка. Чоловік, не оплативши, виніс з торговельного приміщення пляшку алкогольного напою вартістю в майже 3 тис. грн.

Нагадаємо, мешканця столиці засуджено до шести років позбавлення волі за заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Киянин ошукав понад сотню громадян на продажах неіснуючих товарів.